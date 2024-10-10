В ярком платье и красных туфлях: герцогиня Софи с мужем посетили прием на Мальте

Герцог и герцогиня Эдинбургские продолжают свою поездку на Мальту.

Вчера Софи и Эдварл посетили прием в честь дня рождения короля в резиденции британского верховного комиссара Вилла де Джорджио в Нашшаре на третий день королевского тура по Мальте в ознаменование 60-й годовщины независимости страны.

Герцогиня Эдинбургская приехала в разноцветном платье-рубашке от Zimmermann с плетенным поясом на талии и в красных замшевых туфлях-лодочках на каблуках от Jimmy Choo. Ее волосы были распущены, на лице выразительный макияж, а в ушах серьги-висюльки из жемчуга.

Герцогиня Софи и принц Эдвард / Фото: Getty Images

Герцогиня Софи сняла свое помолвочное кольцо, а вместо него надела золотое от Giulia Barela, также на ее запястьях было несколько браслетов Monica Vinader и Roxanne Assoulin.

Принц Эдвард надел черный костюм, белую рубашку и синий галстук в принт.

На днях герцогиня Софи и принц Эдвард посетили виллу на Мальте, где жила королева Елизавета II и принц Филипп несколько лет после их свадьбы. То время принцесса Елизавета называла одним из самых счастливых.

Герцогиня Софи и принц Эдвард на вилле Елизаветы и Филиппа / Фото: Getty Images

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