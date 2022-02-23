В ярком платье и любимом кейп-пальто: королева Максима встретилась со спортсменами

Король и королева Нидерландов приняли олимпийских медалистов во дворце Нордейнде в Гааге.

На зимних Олимпийских играх в Пекине голландские спортсмены завоевали 17 медалей.

Король Виллем-Александр и королева Максима были запечатлены вместе со спортсменами во дворце на групповой фотографии. 50-летняя королева выглядела очень ярко в платье и своем любимом кейп-пальто от Valentino и туфлях-лодочках из замши, ее талию подчеркивал широкий пояс, и маникюр королевы был сделан в тон наряда.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

Также Ее Величество надела серьги-висюльки, часы с черным кожаным ремешком и драгоценный браслет на запястье. На пальце у нее сверкало кольцо с камнем. Образ королевы дополнял красивый макияж и прическа. Король Виллем-Александр тоже прекрасно выглядел в классическом синем костюме, белой рубашке и оранжевом галстуке.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

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