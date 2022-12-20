Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В ярком платье и меховом пальто: королева Соня встретилась с детьми

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
460
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В ярком платье и меховом пальто: королева Соня встретилась с детьми

Королева Соня / Фото: Getty Images

Королева Норвегии Соня побывала сегодня в детской и юношеской клинике университетской больницы Акерсхуса в Лоренскоге.

85-летняя норвежская королевская особа была в сером длинном пальто с меховым воротником, под которым ней было яркое платье и пестрый платок на шее. Элегантный образ Соня дополнила несколькими золотыми браслетами на запястье, массивным ожерельем на шее, к которому подобрала такие же серьги. Элегантная прическа и макияж завершали образ. Обута Ее Величество была в кожаные высокие сапоги. 

Королева Соня / © Getty Images
Королева Соня / Фото: Getty Images

А супруг королевы, король Харальд V, в понедельник был госпитализирован с инфекцией перед рождественскими праздниками.

"У короля была диагностирована инфекция, которую необходимо лечить внутривенными антибиотиками, и поэтому он останется в Рикшоспитале на несколько дней", - говорится в заявлении дворца.

Королева Соня / © Getty Images
Королева Соня / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
460
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация