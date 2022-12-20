В ярком платье и меховом пальто: королева Соня встретилась с детьми

Королева Норвегии Соня побывала сегодня в детской и юношеской клинике университетской больницы Акерсхуса в Лоренскоге.
85-летняя норвежская королевская особа была в сером длинном пальто с меховым воротником, под которым ней было яркое платье и пестрый платок на шее. Элегантный образ Соня дополнила несколькими золотыми браслетами на запястье, массивным ожерельем на шее, к которому подобрала такие же серьги. Элегантная прическа и макияж завершали образ. Обута Ее Величество была в кожаные высокие сапоги.
А супруг королевы, король Харальд V, в понедельник был госпитализирован с инфекцией перед рождественскими праздниками.
"У короля была диагностирована инфекция, которую необходимо лечить внутривенными антибиотиками, и поэтому он останется в Рикшоспитале на несколько дней", - говорится в заявлении дворца.
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