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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В ярком платье и нюдовых слингбэках: королева Летиция выбрала летний образ для деловой встречи

У королевы Летиции уже настроение перед летним отпуском, об этом нам говорит ее лук, который Ее Величество выбрала для нового публичного выхода.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Летиция вчера председательствовала на ежегодном собрании директоров центров Института Сервантеса в Университете Ла-Лагуна на Тенерифе.

Институт Сервантеса — испанское государственное учреждение, созданное в 1991 году для содействия преподаванию, изучению и использованию испанского языка во всем мире. Институт представлен в 88 городах 45 стран мира.

Королева Летиция появилась на мероприятии в легком летнем платье оранжево-красного цвета с цветочным принтом от испанского бренда Adolfo Domínguez. Впервые королева носила его в 2018 году во время встречи с Педро Санчесом и Бегоньей Гомес.

Ее образ дополняли туфли-слингбэки нюдового цвета от Magrit, а также серьги Gold & Roses и кольцо Coreterno. Снимками с мероприятия поделился королевский дворец Испании.

Королева Летиция и король Филипп VI с Педро Санчесом и Бегоньей Гомес / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI с Педро Санчесом и Бегоньей Гомес / © Getty Images

Напомним, на выходных дочери короля и королевы — принцесса Леонор и инфанта София посещали Швейцарию, где поддержали женскую сборную по футболу на Евро-2025.

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