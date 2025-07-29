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В ярком платье и нюдовых слингбэках: королева Летиция выбрала летний образ для деловой встречи
У королевы Летиции уже настроение перед летним отпуском, об этом нам говорит ее лук, который Ее Величество выбрала для нового публичного выхода.
Летиция вчера председательствовала на ежегодном собрании директоров центров Института Сервантеса в Университете Ла-Лагуна на Тенерифе.
Институт Сервантеса — испанское государственное учреждение, созданное в 1991 году для содействия преподаванию, изучению и использованию испанского языка во всем мире. Институт представлен в 88 городах 45 стран мира.
Королева Летиция появилась на мероприятии в легком летнем платье оранжево-красного цвета с цветочным принтом от испанского бренда Adolfo Domínguez. Впервые королева носила его в 2018 году во время встречи с Педро Санчесом и Бегоньей Гомес.
Ее образ дополняли туфли-слингбэки нюдового цвета от Magrit, а также серьги Gold & Roses и кольцо Coreterno. Снимками с мероприятия поделился королевский дворец Испании.
Напомним, на выходных дочери короля и королевы — принцесса Леонор и инфанта София посещали Швейцарию, где поддержали женскую сборную по футболу на Евро-2025.