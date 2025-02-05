В ярком платье и нюдовых туфлях: красивых выход герцогини Софи во время визита в Непал

Герцог и герцогиня Эдинбургские прибыли с визитом в Непал.

Софи и принц Эдвард отправлились в шестидневную поездку, чтобы отметить тесные связи Великобритании со страной.

Герцог Эдинбургский прилетел из Индии, где провел последние два дня, отстаивая интересы молодежи и преимущества неформального образования, а Софи прилетела из Великобритании коммерческим рейсом.

Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард / Фото: Getty Images

Во вторник днем королевскую пару встретили в президентском дворце Растрапати Бхаване в Катманду, где они встретились с президентом Непала Рамом Чандрой Пауделом и первой леди Сабитой Паудел.

В первый день в Непале Софи появилась на публике в платье от Mary Katrantzou, нюдовых лаковых туфлях Jimmy Choo и с сумкой Matelier, идеально подобранной под тон ее платья. Герцогиня собрала волосы в низкий пучок, сделала легкий макияж на лице и надела серьги-висюльки с камнями.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Известно, что это 14-й визит членов британской королевской семьи в Непал, но первый визит герцога и герцогини Эдинбургских. Последним представителем семьи, приезжавшим в страну, был принц Гарри. Он посетил Непал в 2016 году, через год после разрушительного землетрясения, в результате которого погибло около 9000 человек.

Принц Гарри в Непале, 2016 год / Фото: Associated Press

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