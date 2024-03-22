В ярком платье и пальто: принцесса Анна появилась на публике в неожиданном образе

Королевская принцесса Анна сегодня снова побывала на рабочем мероприятии.

Сестра короля Чарльза совершила визит в штаб Союзного корпуса быстрого реагирования в казармах Имджин, в Глостере. Там Ее Высочество официально открыла недавно построенное одноместное жилое помещение для офицеров.

73-летняя принцесса выбрала для этого выхода синее платье прямого силуэта от Shibumi, дополнив его синим коротким пальто от этого же бренда и платком на шее. На плече у принцессы висела маленькая сумка на ремешке-цепочке, также Анна надела синие тканевые перчатки и обула высокие синие сапоги из замши на каблуках.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Образ королевская принцесса также дополнила золотой цепью на шее, жемчужными серьгами и брошью на груди. Анна выглядела серьезной и сосредоточенной на своей работе.

Ранее на этой неделе принцесса Анна и герцогиня Софи устроили прием в Букингемском дворце от имени короля Чарльза III, где также появилась в интересном аутфите.

Принцесса Анна и герцогиня Софи / Фото: Getty Images

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