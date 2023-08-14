В ярком платье и в плоской шляпе: кронпринцесса Мэри с мужем побывала на праздничной службе

Кронпринцесса Мэри и ее супруг кронпринц Фредерик посетили юбилейную службу в Кристиансфельде, которая прошла в честь города Кристиансфельд в Южной Ютландии, отметившего свое 250-летие.

Кристиансфельд с населением 2985 человек является городом в муниципалитете Колдинг в Южной Ютландии в регионе Южная Дания. Город был основан в 1773 году Моравской церковью и назван в честь датского короля Кристиана VII.

В 2015 году город был добавлен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город состоит из двухэтажных желтых домов с красными крышами и в 18 веке стал основой для жизни и работы моравской общины с церковью в центре. Кристиансфельд – один из наиболее хорошо сохранившихся моравских городов в мире.

Принцесса Мэри выглядела потрясающе в насыщенном красном платье длины миди с небольшим разрезом на линии декольте и длинными рукавами от Raquel Diniz, к которому подобрала коричневые кожаные босоножки от Gianvito Rossi, бежевую шляпку с большим цветком jtmillinery и клатч.

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

В ушах у Мэри были золотые серьги, а на запястье красивый широкий браслет. Также у нее был светлый маникюр, а густые темные волосы она уложила локонами.

Ее супруг кронпринц Фредерик надел темно-синий костюм, к которому подобрал пестрый галстук и белую рубашку.

Напомним, недавно в прессе появилась информация, что датский принц Кристиан (старший сын Мэри и Фредерика) закрутил роман с принцессой несуществующего престола.

Принц Кристиан со своим отцом кронпринцем Фредериком / Фото: Associated Press

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