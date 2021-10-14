В ярком платье и почти без синяков на руках: королева Елизавета II на приеме во дворце

В ярком платье и почти без синяков на руках: королева Елизавета II на приеме во дворце

Королева Елизавета II после летних каникул полна сил и энергии.

Ее Величество вчера в Букингемском дворце вручила пианистке даме Имоджен Купер Медаль королевы за музыку.

Эта медаль была учреждена в 2005 году и вручается ежегодно выдающемуся человеку или группе музыкантов, которые оказали большое влияние на музыкальную жизнь. Имоджен Купер вручили награду за 2019 год, вероятно из-за того, что в 2020 году из-за пандемии премию не вручали.

Королева Елизавета II и Имоджен Купер / Associated Press

На мероприятие 95-летний монарх прибыла в светлом пальто с ярким принтом и плиссированным подолом. Ее образ дополняли черные кожаные туфли на каблуках, жемчужное колье на шее из трех нитей, жемчужные серьги в ушах, а также золотые часы на запястье.

Королева Елизавета II и Имоджен Купер / Associated Press

Елизавета II, как всегда, великолепно выглядела и на ее руках уже даже были практически незаметны синяки, вид которых в прошлый ее выход многих сильно напугал. Королева была с румянцем на щеках и, как всегда, с идеальной укладкой.

Королева Елизавета II и Имоджен Купер / Associated Press

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