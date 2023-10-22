Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В ярком платье и с бокалом: королева Максима на встрече с нидерландской общиной в Кейптауне

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
48
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В ярком платье и с бокалом: королева Максима на встрече с нидерландской общиной в Кейптауне

Королева Максима / Фото: Getty Images

Король и королева Нидерландов провели несколько дней на этой неделе с визитом в Южной Африке.

В один из дней Ее Величество королева Максима присутствовала на встрече с нидерландской общиной в Кейптауне. На встречу супруга короля прибыла в ярком красном платье с цветочным принтом и пышной юбкой, подобрав к наряду красные туфли-лодочки с прозрачными вставками, клатч и платок.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Ее белокурые волосы были распущены, в ушах сверкали серьги с бриллиантами, а на груди пришпилена брошь в виде стрекозы. Также Максима надела кольцо с бриллиантом и несколько браслетов, сделала макияж глаз и немного блеском подчеркнула губы. Маникюр у Максимы тоже был красного цвета. 

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Во время этой поездки в Южную Африку королевская особа продемонстрировала несколько образов. И все они были яркие и достойны внимания.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images
Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
48
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация