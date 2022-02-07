В ярком платье и в компании родных: кронпринцесса Мэри сходила на концерт

5 февраля супруга наследного принца Дании Фредерика – кронпринцесса Мэри – отпраздновала 50-летний юбилей.

В этот день Мэри, ее муж Фредерик и четверо детей - принц Кристиан, принцесса Изабелла, принц Винсент и принцесса Жозефина - прибыли на праздничный концерт, который назывался "50 лет Мэри - мы чествуем кронпринцессу Дании".

Кронпринцесса Мэри со своей семьей / Getty Images

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Шоу включало в себя праздничные музыкальные сюрпризы, а также рассказы о кронпринцессе, ее многочисленных покровительствах и поручениях в стране и за рубежом. Принцесса в этот день выглядела потрясающе в ярком платье, бордовых туфлях-лодочках из замши и черном пальто.

Ее старшая дочь Изабелла была в этот вечер одета в черный брючный костюм, а младшая – Йозефина – была в светлом платье и темно пальто, а сыновья надели классические костюмы темно-синего цвета, в таком же был и их отец Фредерик.

Кронпринцесса Мэри со своей семьей / Getty Images

Ранее по случаю дня рождения кронпринцессы на официальной странице королевской семьи в Instagram были опубликованы новые фото именинницы и ее семьи. На серии снимков Мэри позировала в компании мужа - наследника датского престола кронпринца Фредерика, а также четырех их детей: Кристиана, Изабеллы, Винсента и Жозефины. Вся семья запечатлена в белых рубашках, однако дети были в джинсах, а Мэри и Фредерик в брюках.

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