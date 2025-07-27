В ярком платье и с красным маникюром: жену премьер-министра Великобритании запечатлели на конных скачках

Виктория Стармер / © Getty Images

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Супругу премьер-министра Великобритании Викторию Стармер сфотографировали на конных скачках имени короля Георга VI на ипподроме Аскот.

Для такого события женщина выбрала яркий аутфит. На ней было красное платье миди с воротником, пуговицами в тон и рукавами три четверти.

Виктория Стармер / © Getty Images

Госпожа Стармер сделала укладку с мягкими локонами, макияж с помадой ягодного оттенка и красный маникюр. На руке у нее был серебряный браслет и серебряное кольцо с камнями.

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Напомним, Виктория Стармер на встрече с супругами Макрон появилась в романтическом платье миди с цветочным принтом от бренда Karen Millen.