ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
209
Время на прочтение
1 мин

В ярком платье и с красным маникюром: жену премьер-министра Великобритании запечатлели на конных скачках

Виктория Стармер выглядела отлично на мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Виктория Стармер

Виктория Стармер / © Getty Images

Супругу премьер-министра Великобритании Викторию Стармер сфотографировали на конных скачках имени короля Георга VI на ипподроме Аскот.

Для такого события женщина выбрала яркий аутфит. На ней было красное платье миди с воротником, пуговицами в тон и рукавами три четверти.

Виктория Стармер / © Getty Images

Виктория Стармер / © Getty Images

Госпожа Стармер сделала укладку с мягкими локонами, макияж с помадой ягодного оттенка и красный маникюр. На руке у нее был серебряный браслет и серебряное кольцо с камнями.

Напомним, Виктория Стармер на встрече с супругами Макрон появилась в романтическом платье миди с цветочным принтом от бренда Karen Millen.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
209
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie