- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 56
- Время на прочтение
- 1 мин
В ярком платье и с любимой сумкой от Dior: королева Матильда посетила выставку
Королева Бельгии прибыла на выставку и выбрала для светского выхода яркий образ.
Ее Величество посетила выставку «Мария Венгерская: искусство и власть в эпоху Возрождения» в поместье Мариемонт и Королевском музее в Морланвелце. На публичном мероприятии Матильда появилась в алом платье с коротким рукавом и белым принтом, а в руках она держала одну из своих любимых сумок - Lady Dior.
Матильда дополнила свой дневной образ жемчужными серьгами, классический прической и макияжем, золотым браслетом и часами на запястье, а также кольцом с сапфиром. Ногти королевы остались натуральными и не покрытыми лаком.
А недавно супруга короля Бельгии Филиппа выбрала яркий лук для рабочей встречи. Матильда облачилась в лаконичное розовое платье, идеально сидящее по фигуре с круглым вырезом и рукавами три четверти. В руках держала маленькую пудровую сумку из кожи крокодила.