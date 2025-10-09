ТСН в социальных сетях

Общество
69
1 мин

В ярком платье и с широкой улыбкой: королева Максима посетила церемонию

Королева Максима посещает ужин в честь победителей премии короля Виллема I в области предпринимательства в Бреде.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Ее Величество является почетным председателем Фонда короля Виллема I. В ходе вечера лауреаты премии поделились своим видением инноваций и будущего голландского предпринимательства.

На вечере Максима появилась в платье Natan Couture красивого винного оттенка и с бахромой на рукавах, обута в туфли из замши от Gianvito Rossi и в руках держала клатч. Королева распустила волосы, сделав небрежную прическу, сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула яркой помадой губы. В ее ушах были одни из любимых серьг-кисточек, также королева надела несколько браслетов и сделала темно-красный маникюр — тоже ее любимый осенний оттенок.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как королева Максима продемонстрировала свою натуральную красоту и то, что не пользуется ботоксом.

69
