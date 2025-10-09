В ярком платье и с широкой улыбкой: королева Максима посетила церемонию

Королева Максима / © Getty Images

Ее Величество является почетным председателем Фонда короля Виллема I. В ходе вечера лауреаты премии поделились своим видением инноваций и будущего голландского предпринимательства.

На вечере Максима появилась в платье Natan Couture красивого винного оттенка и с бахромой на рукавах, обута в туфли из замши от Gianvito Rossi и в руках держала клатч. Королева распустила волосы, сделав небрежную прическу, сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула яркой помадой губы. В ее ушах были одни из любимых серьг-кисточек, также королева надела несколько браслетов и сделала темно-красный маникюр — тоже ее любимый осенний оттенок.

Королева Максима / © Getty Images

