Королева Маргрете II / © instagram.com/detdanskekongehus

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Ее Величество королева Маргрете II, как художник-постановщик и художник по костюмам, присутствовала на вечере в качестве почетной гостьи.

Она появилась на мероприятии в пышной вечерней юбке макси из переливающейся шелковой тафты насыщенного пурпурно-сливового цвета, сверху набросив шелковая шаль с бахромой и надев черное фактурное меховое пальто-кейп с пушистой отделкой по воротнику и широким рукавам.

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Королева Маргрете II / © instagram.com/detdanskekongehus

Черная лакированная сумка-клатч на длинном ремешке через плечо и изящная трость с деревянной ручкой, которой королева пользуется при ходьбе дополняли ее образ. Волосы Ее Величество собрала в пучок, и надела крупные серьги-подвески с насыщенными фиолетовыми аметистами, перекликающиеся по цвету с юбкой, на пальце правой руки она носила золотой перстень, а также была с макияжем и в очках в безободковой оправе.

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Королева Маргрете II / © instagram.com/detdanskekongehus

Ее сопровождали двое внуков, дети ее младшего сына принца Иоахима - граф Николай со своей девушкой Бенедикте Туструп, и его брат граф Феликс.

Королева Маргрете II и ее внуки на представлении / © instagram.com/detdanskekongehus

Действие «Щелкунчика» происходит в канун Рождества 1870-х годов где-то в Копенгагене. Премьера этого представления состоялась в 2022 году, тогда королева Маргрете II также присутствовала в зале.

Представление “Щелкунчик” / © instagram.com/detdanskekongehus

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