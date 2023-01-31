В ярком платье и широкополой шляпе: королева Максима вновь впечатлила аутфитом

Королева Максима и ее дочь - принцесса Катарина-Амалия - и король Виллем-Александр приветствовали местных жителей острова Аруба. Мероприятие прошло на площади Вильгельмина в Ораньестаде.

Целью этого тура является знакомство 19-летней принцессы Оранской, будущей королевы Нидерландов, с карибской частью Королевства Нидерландов.

51-летняя королева Максима поразила всех своим рубиново-красным ансамблем. На ней было платье с накидкой от Natan Couture, широкополая шляпа Maison Fabienne Delvigne, туфли-лодочки с прозрачными вставками от Gianvito Rossi, а в руках клатч Hermes.

Король Виллем-Александр, королева Максима и их дочь принцесса Каталина-Амалия / Фото: Getty Images

Волосы королева заплела низкий пучок, надела рубиновые серьги, на груди у нее была пришпилена бриллиантовая брошка. Несколько золотых браслетов, колец и солнцезащитные очки от Tom Ford, которые она держала в руках, завершали образ Ее Величества. На лице у нее был насыщенный макияж глаз.

Принцесса Катарина-Амалия надела двубортный блейзер в полоску из хлопка и льна и широкие брюки от Max Mara. Под костюмом у принцессы виднелся медного цвета топ, дополнила образ она бежевыми эспадрильями на платформе, маленькой плетеной сумкой, серьгами-кольцами в ушах и тонкой золотой подвеской на шее. Волосы Катарина-Амалия распустила и сделала натуральный дневной макияж.

После церемонии приветствия члены нидерландской монаршей семьи встретились с губернатором Альфонсо Боехудтом и членами кабинета министров на церемонии Cas Ceremonial, а также посетили экскурсию по близлежащему городу Сан-Николас.

Королева Максима и король Виллем-Александр с дочерью / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали вам другие образы королевы и принцессы из карибского тура. Он продлится еще неделю.

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