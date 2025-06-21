В ярком платье и шляпке с пером: принцесса Евгения посетила последний день скачек

Принцесса Евгения / © Getty Images

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21 июня король Чарльз III и королева Камилла посетили пятый день королевских скачек в Аскоте, которые совпали с 43-м днем рождения принца Уильяма. Наследник престола на мероприятии на ипподроме не появился, но компанию монарху в этот раз составила его племянница принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк.

35-летняя принцесса надела яркое красное платье без рукавов, но с вырезом спереди. Наряд был длины миди и немного расклешенным к низу. Образ она дополнила шляпкой-таблеткой, которая была украшена одним пером. Что касается других аксессуаров, то принцесса надела лаконичные серьги с камнями, бежевые туфли Aquazzura и дополнила лук сумкой M2Malletier с креативной золотой ручкой.

Принцесса Евгения / © Getty Images

С этими аксессуарами Евгения посетила Royal Ascot днем ранее. Принцесса тогда носила эту сумку и туфли с лаконичным белым платьем и бежевым топом.

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Принцесса Евгения / © Getty Images

Фотографы также сделали милый кадр на котором видно, как король Чарльз приветствовал свою племянницу. Монарх поцеловал Евгении руку на публике.

Принцесса Евгения и король Чарльз / © Getty Images

Принцесса Евгения и Беатрис / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Associated Press Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Associated Press Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images Принцесса Евгения Йоркская / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Брусбэнк / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Брусбэнк / © Getty Images