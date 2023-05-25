В ярком платье и туфлях в тон: королева Максима произвела фурор на публике

Королева Максима посетила школу Aventus MBO в Апелдорн и снова появилась на публике в достаточно ярком луке.

В школе Ее Величество посетила занятие по трем методам облегчения бремени задолженности, поддерживаемым SchuldenlabNL, некоммерческой организации, целью которого является борьба с долгами и стрессом, связанным с ними.

Королева Максима надела яркое розово-красное платье с принтом от Tory Burch, а к нему подобрала красные туфли-лодочки из замши от Gianvito Rossi. В руках Ее Величество несла маленький плетеный клатч тоже красного цвета.

Королева Максима / Фото: Getty Images

У Максимы были распущены волосы, в ушах – серьги-полукольца тоже красного цвета, на обеих запястьях – несколько золотых браслетов и часы на кожаном ремешке. Ногти накрашены светлым лаком, а макияж на лице едва заметный.

А недавно нидерландская королева вышла в свет в платье, которому уже 12 лет. В нем Максима посетила собрание в городе Зейст, перед совещанием по вопросам здравоохранения.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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