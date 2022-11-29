В ярком платье: королева Камилла встретилась с королевой Ранией и кронпринцессой Мэри

Королева Иордании Рания поделилась снимком, на котором запечатлена со своей коллегой - королевой Камиллой - и кронпринцессой Дании Мэри.

Сегодня королева-консорт Камилла организовывает прием, который будет посвящен теме насилия в отношении женщин и девочек. Он пройдет в рамках кампании ООН.

Вчера в Кларенс-хаусе супруга короля Чарльза III уже приняла в частном порядке королеву Иордании Ранию и кронпринцессу Дании Мэри. Обе королевские особы поделились снимками в своих Instagram.

75-летняя королева Камилла облачилась в неоново-синее платье с замком посередине от Fiona Clare, которое дополнила плотными черными колготами и замшевыми туфлями на каблуках от Eliot Zed. На запястье у королевы был ее любимый браслет от французского бренда Van Cleef & Arpels, в ушах – жемчужные серьги, а на шее – золотая подвеска от Kiki McDonough. Классическая укладка и легкий макияж на лице завершали образ.

Королева Рания надела платье цвета морской волны с длинными рукавами от Badgley Mischka и сочетала наряд с туфлями-лодочками в тон от Dior. Ее Величество собрала волосы в хвост и сделала макияж.

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Кронпринцесса Мэри надела на прием черную блузку из креп-сатина с вышивкой и стразами от Red Valentino и юбку из шерстяного твида с высокой посадкой от бренда Dolce & Gabbana. Лук принцессы прекрасно дополняли черные замшевые туфли-лодочки на каблуках. А также безупречная укладка волнами, вечерний макияж на лице и красивые серьги в ушах.

Сегодня королева Камилла устроит прием, на котором также будут присутствовать королева Матильда и графиня Уэссекская Софи.

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