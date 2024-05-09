В ярком платье с цветами и в жемчужном колье: принцесса Анна посетила садовую вечеринку

Королевская принцесса Анна выбрала яркий аутфит для своего появления на первой садовой вечеринке в Букингемском дворце.

Royal Garden Party – это ежегодное летнее мероприятие членов британской королевской семьи, которое кроме принцессы Анны также посетили король Чарльз и королева Камилла, герцог и герцогиня Эдинбургские, а также герцог и герцогиня Глостерские.

Принцесса Анна, принц Эдвард и герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

73-летняя принцесса Анна надела синее платье в цветочный принт, подобрав к нему короткий жакет кобальтового цвета и шляпу с широкими полями, украшенную перьям. Также принцесса надела жемчужные серьги-висюльки, колье из жемчуга на шею и брошь прикрепила на жакет. Обута она была в туфли на каблуках, в тон которым подобрала сумку и надела синие перчатки.

Прическа у королевской принцессы была ее фирменная, которой Анна не изменяет уже много лет, а на губы она нанесла яркую помаду.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Красивый и нежный образ выбрала для выхода герцогиня Эдинбургская Софи. Она прибыла на вечеринку в розовом платье Suzannah London и широкополой шляпе.

Читайте также: