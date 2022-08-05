В ярком платье с декольте в форме сердца: королева Летиция устроила прием в их летней резиденции

Вчера, 4 августа, королева Летиция устроила во дворце Маривент, он же Дворец Саридакиса - действующая летняя резиденция испанской королевской семьи, торжественный ужин для властей.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

В этот вечер Ее Величество надела яркое макси-платье с открытыми плечами и декольте в форме сердца от Charo Ruiz Ibiza, к которому подобрала эспадрильи на платформе в тон. Волосы королева собрала в низкий пучок, сделала вечерний макияж и надела золотые серьги интересной формы.

Король был одет в синий классический костюм, под которым была белая рубашка в тонкую полоску и пестрый галстук. Недавно во время отпуска Филипп VI принял участие в парусных соревнованиях, это одно из любимых занятий монарха во время летних каникул.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Также на ужине присутствовала мать короля – королева София. Она была одета в пеструю блузку прямого кроя и свободные брюки в сочетании с эспадрильями. Образ свой королева дополнила также несколькими украшениями на шее, браслетами, золотыми часами и кольцами.

Король Филипп VI, королева Летиция и королева София / Фото: Getty Images

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