В ярком платье с принтом: королева Максима посетила рабочее мероприятие

Королева Нидерландов провела еще одну рабочую встречу на которую приехала в ярком образе.

Максима в качестве специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам финансового оздоровления (UNSGSA), встретилась с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом в президентском дворце Истана в Сингапуре.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева появилась на встрече в ярком платье с принтом и тонким поясом на талии от Maison Natan, обула замшевые туфли в тон Gianvito Rossi и дополнила образ красивым колье и серьгами из этого же комплекта. У Максимы были распущены волосы, на лице макияж, она как всегда пребывала в прекрасном настроении.

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Королевский дворец также поделился другими фотографиями с мероприятия в Instagram.

Напомним, ранее на этой неделе королева Максима встречалась с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом в президентском дворце Истана в Сингапуре. Она выбрала для выхода красивый твидовый наряд, но забыла освежить маникюр.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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