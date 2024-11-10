В ярком платье с принтом: королева Максима посетила рабочее мероприятие

Королева Нидерландов провела еще одну рабочую встречу на которую приехала в ярком образе.
Максима в качестве специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам финансового оздоровления (UNSGSA), встретилась с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом в президентском дворце Истана в Сингапуре.
Королева появилась на встрече в ярком платье с принтом и тонким поясом на талии от Maison Natan, обула замшевые туфли в тон Gianvito Rossi и дополнила образ красивым колье и серьгами из этого же комплекта. У Максимы были распущены волосы, на лице макияж, она как всегда пребывала в прекрасном настроении.
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Королевский дворец также поделился другими фотографиями с мероприятия в Instagram.
Напомним, ранее на этой неделе королева Максима встречалась с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом в президентском дворце Истана в Сингапуре. Она выбрала для выхода красивый твидовый наряд, но забыла освежить маникюр.
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