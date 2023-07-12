В ярком платье с V-образным декольте: леди Амелия Виндзор на премьере в Лондоне

Девушка присутствовала на показе нового сериала Paramount+ "Спецназ: Львица" с Зои Салдана в главной роли, показ прошел в лондонской галерее Тейт.

На мероприятие Амелия Виндзор приехала в ярком макси-платье с V-образным декольте в розово-оранжевых оттенках с поясом на талии. Образ 27-летняя красавица дополнила замшевыми шльопанцами на платформе, двумя золотыми браслетами-цепями на запястье, таким же колье на шее и многочисленными золотыми кольцами на пальцах.

Амелия, которую называют самой красивой королевской особой, распустила длинные белокурые волосы и сделала легкий макияж, подчеркнув свою естественную красоту. Девушка всегда использует минимальное количество косметики на лице.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Шпионский триллер дебютирует на потоковой платформе 23 июля. В нем Зои Салдана берет на себя роль шпионки, выполняя рискованную операцию для ЦРУ.

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