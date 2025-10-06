В ярком платье с вырезом на декольте и шляпе с цветком: великая герцогиня Стефания с семьей посетила мессу

Великая герцогиня Стефания и великий герцог Гийом / © Getty Images

Торжественная месса Te Deum завершила трехдневные празднества посвященные отречению великого герцога Анри от престола в пользу его сына принца Гийома — нового великого герцога Люксембургского.

На торжественную мессу прибыла вся семья. Новоиспеченная великая герцогиня Стефания была одета в алое платье с V-образным вырезом на декольте, цветочным поясом и цветочной вышивкой на рукавах, подобрала к нему туфли из замши в тон от Sergio Rossi и клатч LK Bennett, а также надела шляпу Sylvia Martinez с цветком.

Стефания собрала волосы в низкий хвост, сделала легкий макияж, надела серьги-висюльки и золотую цепочку с подвеской с камнем такого же цвета, а у нее на пальце сверкало кольцо с крупным квадратным камнем.

Ее муж великий герцог Гийом надел темно-серый фрак, жилет, белую рубашку и полосатый синий галстук.

Великая герцогиня Стефания и великий герцог Гийом / © Getty Images

На мессе появилась и бывшая великая герцогиня Мария-Тереза ​​была одета в платье Natan и обута в туфли Prada.

Люксембургская герцогская семья на мессе / © Getty Images

Ранее мы показывали, как прошла интронизация нового великого герцога и, кто посетил эту церемонию, прошедшую 3 октября в Люксембурге.