В ярком платье с вырезом на декольте и шляпе с цветком: великая герцогиня Стефания с семьей посетила мессу
В воскресенье Великогерцогская семья посетила мессу в соборе Нотр-Дам в Люксембурге по случаю восшествия на престол великого герцога Гийома.
Торжественная месса Te Deum завершила трехдневные празднества посвященные отречению великого герцога Анри от престола в пользу его сына принца Гийома — нового великого герцога Люксембургского.
На торжественную мессу прибыла вся семья. Новоиспеченная великая герцогиня Стефания была одета в алое платье с V-образным вырезом на декольте, цветочным поясом и цветочной вышивкой на рукавах, подобрала к нему туфли из замши в тон от Sergio Rossi и клатч LK Bennett, а также надела шляпу Sylvia Martinez с цветком.
Стефания собрала волосы в низкий хвост, сделала легкий макияж, надела серьги-висюльки и золотую цепочку с подвеской с камнем такого же цвета, а у нее на пальце сверкало кольцо с крупным квадратным камнем.
Ее муж великий герцог Гийом надел темно-серый фрак, жилет, белую рубашку и полосатый синий галстук.
На мессе появилась и бывшая великая герцогиня Мария-Тереза была одета в платье Natan и обута в туфли Prada.
Ранее мы показывали, как прошла интронизация нового великого герцога и, кто посетил эту церемонию, прошедшую 3 октября в Люксембурге.