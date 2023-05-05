В ярком платье со складками: кронпринцесса Виктория посетила мероприятие в Лондоне со своим отцом

Шветскую королевскую семью на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы представляют кронпринцесса Виктория и король Карл XVI Густав.

Будущая королева Швеции – кронпринцесса Виктория – посетила Лондон. Сегодня днем ​​она появилась на предкоронационном приеме в Букингемском дворце в компании своего 77-летнего отца - Карла XVI Густава.

Для званого обеда организованного Чарльзом для первых лиц стран, премьер-министров и королевских семей, кронпринцесса выбрала очень яркий наряд и действитель выделялась на фоне остальных образов.

Виктория надела платье от Roland Mouret в кукольно-розовом оттенке, которое украшали складки на талии. Сочетала его она с клатчем от бренда Christian Louboutin и туфлями в цвет от Gianvito Rossi.

Кронпринцесса Виктория и король Карл XVI Густав / Фото: Getty Images

Также она сделала легкий макияж, волосы уложила в свою любимую прическу с низким пучком, а вот из украшений выбрала серьги-капли от Engelbert Stockholm, колье с рубином и часы.

Также в розовом на это мероприятие прибыла кронпринцесса Мэри, которую называют сестрой-близнецом принцессы Уэльской. Она приехала в платье-миди с объемными рукавами от Andrew Gn, к которому подобрала яркий клатч с россыпью бирюзовых камней от Prada и обула бежевые туфли-лодочки тоже от Prada.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик на приеме короля Чарльза III в Букингемском дворце перед коронацией / Фото: Getty Images

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