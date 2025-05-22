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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
1 мин

В ярком сарафане и эспадрильях на платформе: леди Амелия Виндзор сходила на вечеринку

Британская королевская особа любит носить не только черные наряды, но и яркие луки во время своих светских выходов.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леди Амелия Виндзор

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Недавно леди Амелия Виндзор посетила VIP-вечеринку по случаю запуска Orebella, организованную основательницей Беллой Хадид в Sessions Arts Club в Лондоне.

Девушка появилась на вечеринке в ярком фиолетовом сарафане с красным принтом и V-образным вырезом на декольте, сочетая наряд с серебристыми эспадрильями на платформе. Леди Амелия дополнила лук золотой цепью на шее, таким же браслетом и несколькими кольцами на пальцах. Девушка сделала любимый легкий макияж и распустила волосы.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Также Амелия Виндзор посетила на днях выставку цветов в Челси, где появилась в черном кроп-топе, который надела без белья и макси-юбке.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

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