В ярком синем платье: герцогиня Камилла с принцем Чарльзом приехала в Уэльс

В ярком синем платье: герцогиня Камилла с принцем Чарльзом приехала в Уэльс

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла отправились в недельный тур по Уэльсу.

Принц Уэльский был запечатлен фотографами, когда выходил из автомобиля с водородным двигателем Rasa во время посещения Riversimple, компании, разрабатывающей автомобили с водородным двигателем. Чарльз брал на тест-драйв автомобиль.

Принц Чарльз / Getty Images

Также читайте Герцогиня Корнуольская показала редкие снимки со своим отцом

А его супруга герцогиня Корнуольская тем временем побывала в книжном магазине Booths Bookshop, где встретилась с организаторами Hay Festival и экскурсии по независимым магазинам и местным предприятиям. 73-летняя герцогиня приехала на встречу в синем платье лаконичного кроя с молнией посередине и рукавом три четверти. Обута Камилла была в светло-бежевые туфли на каблуках, а в руках держала свою любимую плетеную сумку.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

В тон платью герцогиня подобрала и защитную маску на лицо, которая была в мелкий цветочный принт. Надела золотые серьги-висюльки, тонкую золотую цепочку, несколько золотых браслетов и фитнес-часы. Легкий макияж и безупречная укладка завершали образ герцогини Корнуольской.

Читайте также: С красивым букетом и в платье с птицами: герцогиня Корнуольская открыла ежегодный фестиваль цветов

Сумки герцогини Корнуольской (14 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку