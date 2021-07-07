В ярком синем платье: герцогиня Камилла с принцем Чарльзом приехала в Уэльс

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла отправились в недельный тур по Уэльсу.
Принц Уэльский был запечатлен фотографами, когда выходил из автомобиля с водородным двигателем Rasa во время посещения Riversimple, компании, разрабатывающей автомобили с водородным двигателем. Чарльз брал на тест-драйв автомобиль.
А его супруга герцогиня Корнуольская тем временем побывала в книжном магазине Booths Bookshop, где встретилась с организаторами Hay Festival и экскурсии по независимым магазинам и местным предприятиям. 73-летняя герцогиня приехала на встречу в синем платье лаконичного кроя с молнией посередине и рукавом три четверти. Обута Камилла была в светло-бежевые туфли на каблуках, а в руках держала свою любимую плетеную сумку.
В тон платью герцогиня подобрала и защитную маску на лицо, которая была в мелкий цветочный принт. Надела золотые серьги-висюльки, тонкую золотую цепочку, несколько золотых браслетов и фитнес-часы. Легкий макияж и безупречная укладка завершали образ герцогини Корнуольской.
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