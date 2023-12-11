В ярком топе и бежевом пальто: королева Максима приехала к детям в школу

Королева Нидерландов во время недавнего публичного выхода продемонстрировала еще один эффектный образ.

Ее Величество посетила Роттердамскую начальную школу Де Бавокринг для участия в программе "Больше искусства и культуры в школе и окружающей среде".

На мероприятие королева приехала в пальто из верблюжьей шерсти от Max Mara, красном топе Natan Couture и графитовых брюках со стрелками, а в руках держала красный замшевый клатч с кисточками.

Королева Максима / Фото: Getty Images

У Максимы были распущены волосы, к образу она подобрала крупные серьги, а также сделала макияж глаз оставив губы при этом натурального цвета. Королева любезно приветствовала детей, которые собрались ее встречать возле школы.

Напомним, также мы показывали вам нежно-розовый образ королевы Максимы в котором она сходила на очередное финансовое мероприятие в Гааге.

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