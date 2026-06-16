- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 1 мин
В ярком жакете и на каблуках: 87-летняя королева София сходила на фламенко
Мама короля Испании Филиппа VI — королева София — председательствовала на благотворительном гала-вечере в театре Хенералифе, посвященном андалузскому искусству и эмоциональной атмосфере наследия фламенко.
Ее Величество возглавила благотворительный гала-концерт фламенко, организованный в поддержку Фонда королевы Софии.
Мероприятие собрало в театре Хенералифе авторитетных деятелей и представителей культурного мира. Вечер был посвящен андалузской культуре и включал в себя представление «Фламенко наследие» в исполнении Андалузского балета фламенко.
Королева София приехала на концерт в кобальтово-синем жакете и белых широких брюках, она украсила жакет цветком, обула светлые туфли-лодочки на каблуках, а в руках держала небольшую светлую сумку на короткой ручке. София сделала классическую укладку и легкий макияж, надела несколько ожерелий на шею и браслетов на запястье. Также у нее был сделан маникюр – неизменная деталь ее каждого светского выхода.
Во время визита королева пообщалась с некоторыми артистами и членами Андалусийского балета фламенко до и после представления.
Напомним, ранее мы показывали, как королева София в белоснежном костюме с вышивкой и на каблуках встретилась с Папой Римским.