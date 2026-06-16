В ярком жакете и на каблуках: 87-летняя королева София сходила на фламенко

Королева София / © Instagram испанской королевской семьи

Реклама

Ее Величество возглавила благотворительный гала-концерт фламенко, организованный в поддержку Фонда королевы Софии.

Мероприятие собрало в театре Хенералифе авторитетных деятелей и представителей культурного мира. Вечер был посвящен андалузской культуре и включал в себя представление «Фламенко наследие» в исполнении Андалузского балета фламенко.

© Instagram испанской королевской семьи

Королева София приехала на концерт в кобальтово-синем жакете и белых широких брюках, она украсила жакет цветком, обула светлые туфли-лодочки на каблуках, а в руках держала небольшую светлую сумку на короткой ручке. София сделала классическую укладку и легкий макияж, надела несколько ожерелий на шею и браслетов на запястье. Также у нее был сделан маникюр – неизменная деталь ее каждого светского выхода.

Реклама

Королева София / © Instagram испанской королевской семьи

Во время визита королева пообщалась с некоторыми артистами и членами Андалусийского балета фламенко до и после представления.

Королева София / © Instagram испанской королевской семьи

Напомним, ранее мы показывали, как королева София в белоснежном костюме с вышивкой и на каблуках встретилась с Папой Римским.

Новости партнеров