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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
51
Время на прочтение
1 мин

В ярком жакете и на каблуках: 87-летняя королева София сходила на фламенко

Мама короля Испании Филиппа VI — королева София — председательствовала на благотворительном гала-вечере в театре Хенералифе, посвященном андалузскому искусству и эмоциональной атмосфере наследия фламенко.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева София

Королева София / © Instagram испанской королевской семьи

Ее Величество возглавила благотворительный гала-концерт фламенко, организованный в поддержку Фонда королевы Софии.

Мероприятие собрало в театре Хенералифе авторитетных деятелей и представителей культурного мира. Вечер был посвящен андалузской культуре и включал в себя представление «Фламенко наследие» в исполнении Андалузского балета фламенко.

/ © Instagram испанской королевской семьи

© Instagram испанской королевской семьи

Королева София приехала на концерт в кобальтово-синем жакете и белых широких брюках, она украсила жакет цветком, обула светлые туфли-лодочки на каблуках, а в руках держала небольшую светлую сумку на короткой ручке. София сделала классическую укладку и легкий макияж, надела несколько ожерелий на шею и браслетов на запястье. Также у нее был сделан маникюр – неизменная деталь ее каждого светского выхода.

Королева София / © Instagram испанской королевской семьи

Королева София / © Instagram испанской королевской семьи

Во время визита королева пообщалась с некоторыми артистами и членами Андалусийского балета фламенко до и после представления.

Королева София / © Instagram испанской королевской семьи

Королева София / © Instagram испанской королевской семьи

Напомним, ранее мы показывали,  как королева София в белоснежном костюме с вышивкой и на каблуках встретилась с Папой Римским.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
51
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