В ярком жакете и с брошью, как у Камиллы: королева София вышла на красную дорожку

Королева София

Мать короля Испании Филиппа VI председательствовала на церемонии вручения социальных наград и приехала на мероприятие в сопровождении своей старшей дочери инфанты Елены, которая является директором проектов учреждения с 2008 года.

Королева София верна своему обычному стилю, надев белые брюки свободного кроя и топ в сочетании с красным удлиненным жакетом, бежевой сумкой и песочными замшевыми туфлями-лодочками.

Королева София

В образе королевы не обошлось без ее любимых ожерелий, а на груди красовалось две броши — пчела (похожая есть у королевы Камиллы) и брошь в виде реалистичного цветка. Также королева надела серьги и несколько колец, сделала любимый французский маникюр, легкий макияж и укладку.

Королева София

Ее дочь, напомним, на этой церемонии продемонстрировала свою любовь к тихой роскоши.