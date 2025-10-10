ТСН в социальных сетях

В ярком жакете и с брошью, как у Камиллы: королева София вышла на красную дорожку

86-летняя королева София посетила церемонию вручения социальных наград Mapfre Foundation в Real Casino de Madrid 8 октября 2025 года в Мадриде.

Королева София

Королева София / © Getty Images

Мать короля Испании Филиппа VI председательствовала на церемонии вручения социальных наград и приехала на мероприятие в сопровождении своей старшей дочери инфанты Елены, которая является директором проектов учреждения с 2008 года.

Королева София верна своему обычному стилю, надев белые брюки свободного кроя и топ в сочетании с красным удлиненным жакетом, бежевой сумкой и песочными замшевыми туфлями-лодочками.

Королева София / © Getty Images

Королева София / © Getty Images

В образе королевы не обошлось без ее любимых ожерелий, а на груди красовалось две броши — пчела (похожая есть у королевы Камиллы) и брошь в виде реалистичного цветка. Также королева надела серьги и несколько колец, сделала любимый французский маникюр, легкий макияж и укладку.

Королева София / © Getty Images

Королева София / © Getty Images

Ее дочь, напомним, на этой церемонии продемонстрировала свою любовь к тихой роскоши.

Инфанта Елена / © Getty Images

Инфанта Елена / © Getty Images

