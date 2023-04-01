В ярком жакете и с крупной брошью на груди: принцесса Елена на светском мероприятии

Сестра короля Испании Филиппа VI приняла участие в светской церемонии.
Инфанта Елена участвовала в церемонии вручении наград Meninas 2022 в Мадриде. Для выхода в свет 59-летняя принцесса выбрала пестрый разноцветный жакет, под который надела оранжевый шелковый топ и кофейные широкие брюки, в тон которых подобрала остроносые туфли на каблуках.
В руке Елена держала платок и маленькую оранжевую сумку. Ее вечерний лук дополняла тонкая цепочка с подвеской на шее и массивная брошь с камнями на груди.
Принцесса Елена распустила и уложила волосы, сделала легкий макияж и светлый маникюр.
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