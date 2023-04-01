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В ярком жакете и с крупной брошью на груди: принцесса Елена на светском мероприятии

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
477
Время на прочтение
1 мин
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В ярком жакете и с крупной брошью на груди: принцесса Елена на светском мероприятии

Инфанта Елена / Фото: Getty Images

Сестра короля Испании Филиппа VI приняла участие в светской церемонии.

Инфанта Елена участвовала в церемонии вручении наград Meninas 2022 в Мадриде. Для выхода в свет 59-летняя принцесса выбрала пестрый разноцветный жакет, под который надела оранжевый шелковый топ и кофейные широкие брюки, в тон которых подобрала остроносые туфли на каблуках.

В руке Елена держала платок и маленькую оранжевую сумку. Ее вечерний лук дополняла тонкая цепочка с подвеской на шее и массивная брошь с камнями на груди.

Инфанта Елена / © Getty Images
Инфанта Елена / Фото: Getty Images

Принцесса Елена распустила и уложила волосы, сделала легкий макияж и светлый маникюр.

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Дата публикации
Просмотры
477
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