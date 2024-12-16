В ярком жакете и с любимым маникюром: королева София на аудиенции во дворце

Мать короля Испании – королева София – недавно провела аудиенцию во дворце Сарсуэла в Мадриде.
86-летняя королева София встретилась с представителями Международной ассоциации дипломатов в Испании во дворце Сарсуэла.
На аудиенцию королева прибыла в пестром твидовом жакете голубого цвета с золотыми пуговицами, к которому была приколота тройная цветочная брошь и, который дополнила черными классическими брюками и замшевыми ботинками на каблуках.
София сделала свою фирменную укладку и легкий макияж, надела золотые серьги-кольца, несколько золотых браслетов и колец на пальцы, а также сделала любимый французский маникюр.
Мероприятие состоялась как раз аккурат, когда ее сын король Филипп VI и невестка королева Летиция собирались с трехдневным визитом в Италию.
Читайте также:
- В наряде от итальянского бренда: стильная королева Летиция на встрече в Риме
- В пудровом костюме из твида: королева Летиция продемонстрировала новый лук в Италии
- Летиция в роскошном платье, а Филипп VI - в военной форме: Энни Лейбовиц сделала новые портреты для испанской монаршей пары