В яркой блузе с узлом и с сумкой Chanel в руке: королева София на памятном мероприятии

Мать правящего короля Испании Филиппа VI – королева София – приняла участие в памятном мероприятии по случаю 30-й годовщины смерти короля Бельгии Бодуэна. Церемония состоялась на вилле Астрида в Мотриле, где был открыт специальный мемориал в честь покойного короля.

На мероприятие София пришла в белых свободных брюках белого цвета и с сумкой Chanel в руке. Также на 84-летней женщине была необычная удлиненная блуза с узлом на бедрах.

Традиционно в свой образ королева добавила много украшений разного дизайна, сделала легкий макияж и любимую прическу.

Королева София / Фото: Getty Images

Также это мероприятие посетили король Бельгии Филипп и его младшая дочь - 15-летняя принцесса Элеонора.

Принцесса Бельгии Элеонора, король Филипп и королева София / Фото: Getty Images

Читайте также:

Стильная испанская королева София (21 фото)