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В яркой блузе с узлом и с сумкой Chanel в руке: королева София на памятном мероприятии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1025
Время на прочтение
1 мин
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В яркой блузе с узлом и с сумкой Chanel в руке: королева София на памятном мероприятии

Королева София, принцесса Элеонора и король Филипп / Фото: Getty Images

84-летняя женщина выглядела очень стильно.

Мать правящего короля Испании Филиппа VI – королева София – приняла участие в памятном мероприятии по случаю 30-й годовщины смерти короля Бельгии Бодуэна. Церемония состоялась на вилле Астрида в Мотриле, где был открыт специальный мемориал в честь покойного короля.

На мероприятие София пришла в белых свободных брюках белого цвета и с сумкой Chanel в руке. Также на 84-летней женщине была необычная удлиненная блуза с узлом на бедрах.

Традиционно в свой образ королева добавила много украшений разного дизайна, сделала легкий макияж и любимую прическу.

Королева София / © Getty Images
Королева София / Фото: Getty Images

Также это мероприятие посетили король Бельгии Филипп и его младшая дочь - 15-летняя принцесса Элеонора.

Принцесса Бельгии Элеонора, король Филипп и королева София / © Getty Images
Принцесса Бельгии Элеонора, король Филипп и королева София / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1025
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