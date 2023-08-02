В яркой блузе с узлом и с сумкой Chanel в руке: королева София на памятном мероприятии

84-летняя женщина выглядела очень стильно.
Мать правящего короля Испании Филиппа VI – королева София – приняла участие в памятном мероприятии по случаю 30-й годовщины смерти короля Бельгии Бодуэна. Церемония состоялась на вилле Астрида в Мотриле, где был открыт специальный мемориал в честь покойного короля.
На мероприятие София пришла в белых свободных брюках белого цвета и с сумкой Chanel в руке. Также на 84-летней женщине была необычная удлиненная блуза с узлом на бедрах.
Традиционно в свой образ королева добавила много украшений разного дизайна, сделала легкий макияж и любимую прическу.
Также это мероприятие посетили король Бельгии Филипп и его младшая дочь - 15-летняя принцесса Элеонора.
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