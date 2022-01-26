В яркой блузке и кожаной юбке: новый выход королевы Летиции

Испанская королева-консорт Летиция посетила деловую встречу.

Супруга короля Филиппа VI приехала сегодня на мероприятие в AECC (Испанская ассоциация по борьбе с раком), которая находится в Мадриде. Ее Величество часто посещает эту организацию.

Мы же рады увидеть Летицию в новом образе. В этот день супруга короля была стильно одета в кожаную юбку миди с широким поясом, голубую блузку с объемными рукавами, а также черное кейп-пальто с меховым воротником. Подобрала к образу Ее Величество кожаные туфли-лодочки на каблуках.

Королева Летиция / Getty Images

У королевы были распущены волосы, она надела золотые серьги-кольца и защитную маску на лицо. Даже находясь на улице, Летиция не снимает маску, подавая правильный пример подданным. Ее дневной лук прекрасно дополнял не слишком насыщенный макияж.

Королева Летиция / Getty Images

Напомним, в начале этой недели королева Летиция посещала церемонию вручение Почетной медали Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо ассоциации Hispania Nostra Мадриде. Там мы ее видели в другом образе.

Королева Летиция / Getty Images

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