В яркой блузке и юбке-миди: красивая королева Мэри приехала на конференцию

Ее Величество посетила отель Severin Konference, где она принимает участие в конференции с датскими больничными клоунами в Миддельфарте.

Королева является покровителем датских больничных клоунов, и сегодня ассоциация собрала ряд больничных клоунов страны, профессиональных сотрудников детской и юношеской психиатрии и других партнеров на конференцию.

Королева Мэри приехала на мероприятие в красной блузке с цветочным принтом и рюшами на расклешенных рукавах и в черной юбке длины миди, которую дополнила тонким кожаным ремнем на талии с золотой пряжкой. Мэри надела черные полупрозрачные колготы и обула замшевые туфли на высоких каблуках.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

У королевы были распущены и уложены красивыми локонами волосы, в ушах сверкали золотые серьги с голубыми камнями, на пальце было два кольца и светлый маникюр. Также Ее Величество сделала красивый дневной макияж.

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На выходных королева Мэри с младшей дочерью принцессой Жозефиной побывали на конных соревнованиях, где публика увидела свою королеву в более повседневном аутфите.

Королева Мэри и принцесса Жозефина / Фото: Getty Images

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