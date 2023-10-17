В яркой толстовке и с красным маникюром: как принцесса Диана ходила на спорт

Принцессу Уэльскую ужасно утомляло такое внимание фотографов к ее персоне. Но интерес публики никогда не стихал, поэтому за ней продолжали охоту буквально каждый день.

Это фото было сделано в этот день, 17 октября 1994 года, принцесса выходит из лондонского оздоровительного клуба, где она посещала тренировку.

На Диане толстовка c принтом в виде американского флага и с маленьким Микки-Маусом посередине, в ушах золотые серьги, а ногти накрашены красным лаком. Не секрет, что принцесса Уэльская очень любила нарушать королевские правила и вопреки всему продолжала красить ногти яркими оттенками лаков. Красный был одним из ее любимых.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Ее невестка – принцесса Уэльская Кэтрин – лишь раз сделала такой яркий маникюр, однако предпочитает все же носить более пастельные тона.

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