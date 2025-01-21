В элегантном луке и под зонтом: королева Летиция попала под дождь в Мадриде

Королева Испании Летиция была запечатлена со своим секретарем Марией Долорес Оканья на улицах Мадрида.

Дамы направлялись на рабочую встречу в штаб-квартиру FEDER (Испанская федерация редких заболеваний).

На встрече обсуждались стратегические планы, на которых организация сосредоточит свои усилия в 2025 году.

В этот день была дождливая погода, Летиция держала в руках зонт, под которым они перемещались вместе с помощницей. Ее Величество надела черное пальто от Carolina Herrera, была в черных классических брюках и туфлях на невысоких устойчивых каблуках, а в руке несла сумку Mauska.

Королева Летиция и ее секретарь Мария Долорес Оканья / Фото: Getty Images

У Летиции были в этот раз распущены ее идеально ровные волосы и легкий дневной макияж подчеркивал лицо. Королева была в приподнятом настроении и в руках держала планшет.

Напомним, на прошлой неделе королева Летиция продемонстрировала безупречный образ, посетив 19-ю церемонию вручения женской премии Dexeus в Барселоне, где появилась в одном из своих любимых красных платьев.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Читайте также: