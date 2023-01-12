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В юбке и блузке цвета баклажан: кронпринцесса Мэри на светском мероприятии в Копенгагене

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
585
Время на прочтение
1 мин
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В юбке и блузке цвета баклажан: кронпринцесса Мэри на светском мероприятии в Копенгагене

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Датская кронпринцесса Мэри посетила первое рабочее мероприятие в новом году.

Вчера Ее Высочество кронпринцесса Мэри выступила на церемонии награждения, где она вручила исследовательские гранты в отеле d'Angleterre в Копенгагене.

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images
Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

В качестве покровителя кронпринцесса наблюдала за распределением исследовательских грантов Ассоциации кардиологов и Фонда детского сердца.

На мероприятие супруга кронпринца Фредерика, будущего короля Дании, прибыла в блузке цвета баклажана и черной юбке-карандаше. А обута была в черные туфли-лодочки от Prada, а под мышкой держала клатч от Quidam Bags.

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images
Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

У кронпринцессы в ушах были лаконичные серьги, на лице - насыщенный вечерний макияж, а волосы - распущены и уложены красивыми локонами.

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Дата публикации
Просмотры
585
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