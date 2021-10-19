В юбке-карандаше и крокодиловых лодочках: красивый выход королевы Летиции

Королева Летиция и ее супруг король Филипп VI посетили очередное мероприятие вместе.

У королевской четы много мероприятий в рабочем графике, которые они посещают по отдельности. Но есть и совместные выходы.

Летиция и Филипп посетили ежегодную встречу с покровителями Института Сервантеса и послами Латинской Америки, аккредитованными в Испании, в Королевском театре в Мадриде.

На публике 49-летняя королева Летиция появилась в черной блузе с короткими рукавами и юбке-карандаше красивого голубого оттенка с поясом на талии и небольшим разрезом. Обута Ее Величество была в сине-черные туфли-лодочки на каблуках, а в руках держала такой же синий клатч из кожи крокодила.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

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У королевы были распущены волосы, на лице была защитная маска, а на пальце сверкало золотое кольцо, подаренное дочерьми.

Король Филипп VI был в сером костюме, светлой рубашке и с красным галстуком, а обут в черные лаковые туфли. Монарх также был в защитной маске.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Ранее королева Летиция с мужем и дочерью посетили военный парад в Мадриде, организованный в честь Национального дня. В тот день королева была в белом платье с запахом и поясом на талии от Maria Barragan.

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