В юбке-карандаше и приталенном жакете с золотыми пуговицами: изысканный аутфит Юлии Тимошенко

Народный депутат не боится носить белый цвет.

У Юлии Тимошенко прекрасное чувство стиля. Она обожает экспериментировать со своими образами.

Сегодня, 30 ноября, в стенах парламента политик появилась в изысканном аутфите. На ней был белоснежный костюм, состоявший из приталенного жакета с золотыми пуговицами и юбки-карандаша.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Как видим, Тимошенко не боится носить белый цвет. Наряд прекрасно сидел на ее фигуре. Талию Юлия Владимировна подчеркнула тонким бело-золотистым ремешком, который выглядел гармонично с костюмом.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Свой лук нардеп дополнила любимой в последнее время прической – низким хвостом с прикорневым объемом, который она укладывает на одну сторону.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Образ госпожа Тимошенко завершила аккуратным французским маникюром. На этот раз политик выступала без оптических очков.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

В этом луке Юлия Владимировна выступила на заседании Верховной Рады, а также дала брифинг.

Напомним, недавно Тимошенко посетила Запорожье, где сфотографировалась в каске и объемной куртке.

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