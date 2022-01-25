В юбке-карандаше и с трендовым маникюром: Марина Порошенко посетила дом-интернат

Бывшая первая леди Украины предстала в сдержанном образе.

Марина Порошенко посетила Святошинский дом-интернат для мальчиков, в котором воспитывают детей и молодых людей в возрасте от 8 до 35 лет, нуждающихся в постоянном социальном уходе и медицинской помощи. Бывшая первая леди привезла им подарки.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

"Привезла оборудование для развивающих занятий: учебно-игровой стол "Песочная магия" с кинетическим песком для улучшения когнитивных функций и моторики, интерактивную доску для разнообразия содержания и улучшение динамики занятий и мягкие кресла-мешки, на которых деткам будет удобно как проводить уроки, так и отдыхать. Саша, Дмитрий и Михаил — воспитанники интерната, которые нас встречали, сразу нашли подарки по душе", — написала госпожа Порошенко в посте в Instagram.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Она также рассказала, что ребята занимаются там футболом, волейболом, хоккеем, поют на сцене и вышивают.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Для этого визита Марина выбрала сдержанный аутфит. На ней был бежево-серый свитер с широким воротником, черная юбка-карандаш и черные кожаные сапоги на стойких каблуках.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Волосы госпожа Порошенко уложила в легкие локоны и сделала нежный макияж. В ушах у нее были лаконичные серьги. На лице была защитная маска. Свой лук она завершила маникюром самого модного цвета 2022 года – синего с пурпурным оттенком.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

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