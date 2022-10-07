В юбке-карандаше и серьгах-пусетах: Елена Зеленская дала интервью американской телепрограмме

Елена Зеленская дала интервью старейшей американской общественно-политической программе "60 минут". Она рассказала о жизни украинцев в условиях войны, как родители должны отправлять детей в школу с тревожным рюкзачком, в который входит вода, запас пищи и сменная одежда.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

"Как мама, я надеюсь, что не будет никакой ситуации, когда этот чемоданчик может понадобиться. Но должна учить детей быть готовыми ко всему. В частности, к тому, что нормальный мир ежеминутно может превратиться в испытания", — написала первая леди в Instagram.

Также она добавила, что украинским родителям не нужно учить своих детей, что такое патриотизм, ведь они чувствуют его ежеминутно.

"Они знают: патриотизм состоит в том, что ты готов защищать тех, кого ты любишь и уважаешь. И наши дети это усваивают каждый день. Но цена этого – их нормальное детство…", — отметила Елена.

На интервью Зеленская предстала в молочной водолазке и светлом костюме, состоявшем из жакета без пуговиц и юбки-карандаша. Жакет она подпоясала таким же поясом. Наряд первой леди дополнила белыми туфлями на шпильках.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Елена сделала аккуратную укладку с боковым пробором, нежный макияж и украсила уши золотыми серьгами-пусетами. На руке у нее был браслет.

Напомним, Зеленская в клетчатом жакете и серьгах-петушках посетила школу в Варшаве.

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