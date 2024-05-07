В юбке-миди и кедах: принцесса Беатрис приехала в Нью-Йорк

Принцесса Йоркская выступила на британском ток-шоу This Morning, к которому присоединилась посредством видеозаписи с вершины Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, чтобы подчеркнуть свою поддержку The Outward Bound Trust в важный для организации день.

Образовательная благотворительная организация, которая расширяет возможности молодых людей посредством сложных обучающих экспедиций, 6 мая организовала первый в истории спуск с Эмпайр-стейт-билдинг в целях сбора средств.

Принцесса Беатрис была одета в плащ цвета хаки от Majeparis Guesna, черную юбку-миди и черно-белые кеды на шнуровке Veja Cotton Pierre. У нее на запястье было несколько золотых браслетов, а на пальцах несколько колец, она сделала легкий макияж и распустила волосы. Выглядела Беатрис прекрасно.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, что дочь принцессы Беатрис имеет такое же хобби, как принцесса Шарлотта Уэльская.

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