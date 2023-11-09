В юбке миди и жакете с флористической аппликацией: Елена Зеленская приехала во Францию

Елена Зеленская с рабочим визитом приехала во Францию. Она выступила на 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в штаб-квартире организации в Париже.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди поблагодарила ЮНЕСКО за решительную и действенную поддержку Украины в защите ее культурного наследия от российской агрессии, в частности за включение объектов Всемирного наследия в Одессе, Киеве и Львове в список находящихся под угрозой памятников и предоставление усиленной защиты еще 20 объектам.

"То, что переживает Украина, не должно быть проблемой только Украины. Это демоверсия того, на что способно современное варварство, если его не остановить. Это атака не только на нас, а на все ценное для нормального человека. На саму цивилизацию, которую так преданно защищает ЮНЕСКО. Просто сегодня между варварством и цивилизацией оказались мы. И пытаемся защищать жизнь от уничтожения, от истирания. Чтобы больше никто не терял ни историю, ни жизнь", — отметила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Супруга президента также открыла украинскую книжную полочку в библиотеке ЮНЕСКО. В рамках своего проекта "Украинская книжная полочка" она передала библиотеке украинские издания.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Проект не только сохраняет наше слово, но и усиливает его, чтобы об украинцах знали не только из новостей, но и из глубоких качественных текстов, исследований, произведений. Возможно, физически культура не может остановить ракеты. Но пока у народа есть его язык, его литература, его правдивая история, отраженная в этой литературе, его искусство и обычаи, этот народ выстоит. Мы уже это делаем", – сказала Елена.

Кроме того, первая леди вместе с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле осмотрела украинскую фреску, созданную в течение дня художником Геми.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская в этот день продемонстрировала деловой аутфит. На ней был серый удлиненный двубортный жакет с флористической аппликацией, черная рубашка и черная юбка миди. Наряд первая леди дополнила черными туфлями на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала красивую укладку с локонами и нежный макияж. Элегантные серьги завершили лук Елены.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в сером жакете с черным воротником провела онлайн-встречу с польской коллегой.

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