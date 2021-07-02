В юбке-плиссе и белых лодочках: герцогиня Кейт на Уимблдоне приготовила клубничный десерт

Герцогиня Кембриджская впервые в этом году посетила Уимблдон.
Супруга принца Уильяма приехала на один из матчей турнира и была запечатлена на трибунах вместе с директором Всеанглийской ассоциации лаун-тенниса и крокета Салли Болтон и бывшим теннисистом Тимом Хенманом.
Сегодня Кэтрин одета в белую обтягивающую футболку, синюю плиссированную юбку в горох от Alessandra Rich и темно-синий блейзер. В руках у герцогини маленькая белая сумка от Mulberry, в тон которой подобраны туфли-лодочки на каблуках.
Также Кейт надела одни из ее самых любимых в последнее время серёг с жемчужинами от Simone Rocha и подвеску от Daniella Draper. Завершали образ легкая волнистая укладка, дневной макияж и цветочная маска, которую Кэтрин периодически то надевала, то снимала.
Также Ее королевское Высочество помогла приготовить традиционный десерт Уимблдонского турнира - клубнику со сливками, а во время приготовления поинтересовалась, как кухни Уимблдона организовали доставку горячих обедов во время пандемии.
А вчера, напомним, принц Уильям и принц Гарри посетили открытие статуи принцессы Дианы. Герцогиня Кембриджская не присутствовала на мероприятии, и все внимание публики было приковано к братьям.
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