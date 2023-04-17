В юбке-плиссе и красивых лодочках: кронпринцесса Мэри приехала в Милан

Кронпринцесса Дании Мэри посетила датскую инсталляцию в Милане, которая называется "Это Дания", где представлены 17 датских компаний.

Супруга кронпринца Фредерика – старшего сына королевы Маргрете II – появилась на мероприятии в черной блузке и двухцветной бело-синей плиссированной юбке. К наряду принцесса подобрала светло-голубые туфли-лодочки на каблуках.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Associated Press

Кронпринцесса Мэри / Фото: Associated Press

Ее каштановые волосы были красиво распущены и накручены локонами, на лице был макияж в теплых оттенках, а на шее - несколько золотых подвесок.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Associated Press

Кронпринцесса Мэри / Фото: Associated Press

Напомним, в выходные принцесса Мэри с мужем Фредериком и четверо детьми присутствовали на балконе дворца Амалиенборг в день 83-летия датской королевы Маргрете II.

Кронпринцесса Мэри с семьей / Фото: Getty Images

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