В юбке-плиссе и мятном блейзере: принцесса Кейт приехала на Уимблдон

Принцесса Уэльская никогда не пропускает Уимблдонский теннисный турнир.

Кэтрин прибыла на теннисный чемпионат и тут же была запечатлена фотографами.

Принцесса Уэльская на Уимблдоне / Фото: Associated Press

41-летняя принцесса выглядела элегантно в салатовом жакете от Balmain стоимостью 2479 долларов, который надела поверх топа и сочетала с юбкой-плиссе, и дополнила лук белыми туфлями-лодочками, сумкой Mulberry, браслетом Sezane и золотыми серьгами Shyla с жемчужными подвесками.

Принцесса Уэльская на Уимблдоне / Фото: Associated Press

Кэтрин распустила волосы свободными волнами, сделала легкий дневной макияж, нанеся подводку для глаз и немного румян.

Принцесса Уэльская на Уимблдоне / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская с 2016 года является покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и в этом году впервые посетила турнир во второй день соревнований.

Принцесса Уэльская на Уимблдоне / Фото: Associated Press

Вчера, напомним, мы показывали первых гостей Уимблдонского турнира.

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