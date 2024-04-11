В юбке с пайетками и камнями: вице-президент США Камала Харрис в элегантном образе появилась на ужине

Камала Харрис выбрала для своего выхода наряд от Valentino.

Вице-президент США Камала Харрис со своим мужем Дугласом Эмхоффом посетила государственный ужин в Белом доме, который президентские супруги Байдены организовали по случаю официального визита в США премьер-министра Японии Фумио Кисиды и его супруги Юко Кисиды.

Для такого события Харрис выбрала элегантный образ total black от бренда Valentino. На ней была блузка с пайетками на манжетах и юбка макси, расшитая пайетками и украшенная камнями. Наряд политик скомбинировала с черными замшевыми туфлями на шпильках.

Камала Харрис и Дуглас Эмхофф / Фото: Getty Images

Харрис дополнила аутфит красивой прической с локонами, макияжем с акцентом на глазах и серьгами с жемчугом.

Камала Харрис и Дуглас Эмхофф / Фото: Associated Press

Эмхофф был одет в классический черный костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.

Напомним, Камала Харрис приняла участие в мероприятии по здравоохранению в Северной Каролине. Там она предстала в деловом брючном костюме серого цвета и черном топе.

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