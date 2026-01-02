- Дата публикации
В юбочном костюме и с бокалом шампанского: будущая невестка принцессы Анны с женихом появилась на скачках
Сын принцессы Анны появился на новом публичном мероприятии со своей красавицей-невестой.
Питер Филлипс и его возлюбленная Харриет Сперлинг присутствовали на новогодних скачках на ипподроме Челтнема.
Пара выглядела такой счастливой, когда их запечатлели на балконе VIP-зоны. Харриет была одета в теплый юбочный костюм и высокие сапоги, у нее на голове была шляпа, а в руках она держала бокал игристого вина. Легкий макияж и красные маникюр завершали образ, а на пальце сверкало помолвочное кольцо с бриллиантом, которое Питер преподнес ей прошлым летом в честь их помолвки.
Сам мужчина облачился в брюки и серое пальто. Также на скачках присутствовали дочери Питера от его первого брака с Отэм Келли — Саванна и Айла. А еще на скачки приехала его сестра Зара Тиндалл со своей семьей.