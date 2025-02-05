В юбочном костюме и с брошью Елизаветы II: королева Камилла вышла в свет

77-летняя королева Камилла приехала в черном коротком жакете в тонкую полоску и юбке, обута в черные сапоги и свою любимую кейп-накидку набросила сверху. Она также была в черных кожаных перчатках, сделала стильную укладку и макияж, надела серьги-висюльки из жемчуга, браслет на запястье Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

У королевы на груди была пришпилена брошь со слепнем, доставшейся ей из частной коллекции покойной королевы Елизаветы II. Это брошь из желтого золота с детализированным изображением слепня с сапфирами и бриллиантами.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилла посетила среднюю школу, которая является частью фонда Mulberry Schools Trust и была построена в партнерстве с советом Тауэр-Хамлетс и Департаментом образования, пишет express.co.uk. Они поощряют своих учеников участвовать во внеклассных программах, направленных на развитие уверенности в себе, креативности, лидерских качеств и любви к учебе.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

А недавно Камилла появилась на приеме во дворце тоже в черном аутфите. В последнее время Ее Величество предпочитает не носить ярких цветов.

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