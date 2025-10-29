- Дата публикации
В юбочном костюме и туфлях Manolo Blahnik: княгиня Шарлин приветствовала важных гостей во дворце
Княжеская чета Монако приняла в своем дворце Его Превосходительство господина Чарльза Кушнера, чрезвычайного и полномочного посла США в княжестве Монако.
Встречали посла на Дворцовой площади почетным караулом гвардии князя Альбера II, после чего он проследовал во дворец, где вручил свои верительные грамоты князю Монако в присутствии его супруги, Ее Светлости княгини Шарлин. Далее последовал торжественный обед.
Княгиня Шарлин появилась на этой встрече в сером юбочном костюме. Он состоял и двубортного жакета с круглым воротником, юбки длины до колен и обута была в черные кожаные туфли-лодочки от Manolo Blahnik.
Княгиня сделала лаконичную прическу и макияж и выглядела очень элегантно, а ее муж Альбер II облачился в синий классический костюм и выглядел тоже сдержанно и стильно. Князь дополнил свой лук синим галстуком, белой рубашкой и черными туфлями из кожи.
Этой осенью, отметим, княгиня Шарлин часто появляется на публичных мероприятиях в брючных костюмах. На днях она также в песочном костюме и нюдовых туфлях посетила кинологический центр.